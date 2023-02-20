انطلاق جلسة للنواب في غياب عقيلة تزامنًا مع جلسة لمجلس الدولة لمناقشة التعديل الدستوري

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي في غياب رئيس المجلس عقيلة صالح.

وقال المتحدث باسم مجلس النوابـ عبدالله بيلحق، إن الجلسة تعقد برئاسة النائب الأول، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني، عبدالهادي الصغير. ولم يوضح بليحق بنود جدول أعمال الجلسة لهذا اليوم.

يأتي ذلك بينما يعقد مجلس الدولة جلسة لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري الثالث عشر، المحال إليه من مجلس النواب. بالإضافة إلى خارطة الطريق وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لحين إجراء الانتخابات.

التعديل الدستوري

وأقر مجلس النواب يوم 07 فبراير الجاري التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين، وفي 15 فبراير، أكد بليحق، إحالة مجلس النواب مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة.

وقال بليحق، إن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره من قبل مجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النواب إلى أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.