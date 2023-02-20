وهيبة: الإفراج عن عبد الله منصور تنفيذاً للحكم الصادر بحقه خطوة نحو تعزيز الثقة بالقضاء الوطني

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن الإفراج عن أمين اللجنة التنفيذية لهيئة إذاعات ليبيا بالنظام السابق لواء “عبد الله منصور” الذي تم إطلاق سراحه الأحد تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحقه، يُعد خطوة أخرى نحو تعزيز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة.

وهيبة وعبر تغريدة لها على “تويتر” أثنت على جهود كل المتعاونين مع عمل المجلس الرئاسي، من أجل ما وصفته بتعزيز الثقة بين الليبيين وتهيئة الظروف لإنجاح المصالحة، التي لن تنجح إلا بتكاتف الجميع، وفق تعبيرها.