المقريف: سنطَور المناهج الدراسية بمعاونة تونس

عقد وَزير التَّربية والتَّعليم رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتَّربية والثقافة والعلوم بحكومة الوحدة “موسى المقريف” اِجتماعاً تشاورياً مع نظيره التونسي الدّكتور “محمد علي البوغديري”، وذلك على هامش الدورة الثامنة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتَّربية والثقافة والعلوم الأكسو التي عُقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتمَّ خلال اللقاء الذي حضره سَفِيرَا البلدين لدى الجمهورية الموريتانية “موسى الطرابلسي”، و “صبري الشعباني” والوفود المرافقة للوزيرين، الاِتِّفاق على تشكيل لجنة من الطرفين؛ تمهيداً لإعداد برتوكول تعاون في مجالات التَّعليم والتدريب، وتطوير المناهج، ومعادلة المؤهلات الدِّراسية، وغيرها من المواضيع ذات التعاون المُشترك، بحسب بيان المقريف.

يُشار إلى أن الوفد الذي رافق وزير التَّربية والتَّعليم ضم مستشاره مُدير المركز العام للتدريب وتطوير التَّعليم الدّكتور “عبدالسلام الصغير”، و مُدير عام مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية الدّكتور “كامل الويبة”، ومُدير مكتب المُتابعة وتقييم الأداء “سمية راشد”، و مُدير إدارة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية للتَّربية والثقافة والعلوم “أسامة عبدالهادي”، وأمين الشعبة العربية باللجنة الوطنية للتَّربية والثقافة والعلوم “رافع عمر شريحة”