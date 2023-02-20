مركز أوروبي يرصد هزتين أرضيتين قبالة السواحل الليبية

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، تسجيل هزتين أرضيتين أمس الأحد، في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لليبيا.

وبين المركز، أن الهزة الأولى وقعت على عمق 39 كيلومترا في البحر المتوسط، وبقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة السابعة و28 دقيقة صباحا، فيما وقعت الهزة الثانية على عمق 10 كيلومترات في البحر، بقوة سجلت 3.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة العاشرة و29 دقيقة صباحا.

وجاء تسجيل الهزتين الأرضيتين عقب رصد عدة هزات حدثت في عدة مناطق في البحر المتوسط بالقرب من السواحل الليبية، كما شعر سكان عدد من المدن الليبية بهزات أرضية عقب الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، من بينها عدة هزات بمدينة المرج آخرها واقواها كانت يوم الجمعة، كما شعر بعض سان مدينة درنة بهزات مشابهة خلال شهر فبراير الجاري.