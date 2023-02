ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن هناك تحفظات على الكثير من المواد في التعديل الدستوري الثالث عشر المحال من مجلس النواب.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن هذه المواد والهواجس ستؤدّي إلى عدم تمريره إذا لم يتمّ تعديلها.

