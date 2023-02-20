طرابلس.. القبض على مطلوب خطير لارتكابه واقعة قـتـل عام 2014

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من القاء القبض على شخص مطلوب لارتكابه واقعة قتل عام 2014 والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة غوط الشعال إثر مشاجرة بينه وبين المجني عليه.

وبالاستدلال معه اعتراف بارتكابه الواقعة باطلاق النار على المجني عليه ارداه قتيلاً بمنطقة حي الاسلامي. كما ان المقبوض عليه مطلوب في وقائع جنائية أخرى وهي..

▪انتهاك حرمة مساكن وتهديد

▪اتلاف الأموال

▪التهديد والاعتداء بالضرب

▪الضرب والسب والتهديد

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله واحالته لجهات الاختصاص.

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