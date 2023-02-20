المستشار صالح: المرحلة الانتقالية في البلاد ستنتهي قريبًا

اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب سلطة اتخاذ القرار.

المستشار عقيلة صالح في مقابلة مع موقع “الشرق” الإخبارية السبت، قال: إن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها.

وأضاف: “مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري”.

ورفض المستشار عقيلة صالح أن تُدار العملية الانتخابية من قبل عبد الحميد الدبيبة، مشددًا على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا.

واعتبر أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب سلطة اتخاذ القرار.

ورأى أن الخلافات السياسية في الداخل حدثت بسبب التدخلات الخارجية التي ساهمت أيضًا في تعطيل العملية الانتخابية، مشددًا على سيادة الدول دون تدخلات خارجية، لافتًا إلى أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب.

وتابع المستشار عقيلة صالح: “المجلس الأعلى للدولة مهمته تقديم استشارات لمجلس النواب، الذي يُعتبر صاحب اتخاذ القرار”.

واتهم المستشار عقيلة صالح المجموعات المسلحة في طرابلس بأنها عطّلت الانتخابات، واصفًا هذا الأمر بأنه لم يكن “دستوريًا أو تشريعيًا”.

وأردف: “التوتر الأمني في طرابلس يعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما نرفض أن يدير عبد الحميد الدبيبة العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن المجلس أصدر قوانين جديدة ووضع قاعدة دستورية تمهيدًا لإجراء انتخابات نزيهة.

وأوضح: “أولينا صلاحيات الرئيس أهمية في التعديلات الدستورية الأولية”، لافتًا إلى أن أزمة مزدوجي الجنسية من المرشحين، أشعلت خلافات سياسية بشأن الانتخابات.

المستشار عقيلة صالح أكد أن هناك تقاربًا ملحوظًا في وجهات النظر بين الليبيين خلال الآونة الأخيرة، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية في البلاد ستنتهي قريبًا، مختتمًا: “علينا أن نتعاون جميعًا في سبيل إخراج البلاد من أزماتها السياسية”.