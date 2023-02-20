لجنة متابعة السجناء السياسيين: الإفراج عن عبدالله منصور انتصار للجهد الوطني المشترك

أكدت لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، أهمية سرعة الإفراج عن باقي السجناء السياسيين نظرا للظروف الإنسانية التي يعانونها هم وعائلاتهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “انتصارا للجهد الوطني المشترك، وإحقاقا لقيم القانون والعدالة، وسيرا على خطى الحوار المفضي للمصالحة الوطنية، فإن اللجنة تحتفي بخبر الإفراج عن أحد أبناء الوطن، السجين السياسي عبدالله محمد منصور، الذي أصدرت المحاكم الوطنية أحكاماً تقضي ببراءته، وأمرت النيابة العامة بالإفراج عنه ساعة صدور الأحكام منذ أكثر من سنتين”.

وأضاف البيان “في هذه الأوقات نشكر كل أبناء الوطن الذين ساهموا في التعجيل بهذه الخطوة من مستويات سياسية في المجلس الرئاسي والحكومة والمستويات القضائية والأمنية والمكونات الاجتماعية، كما نشكر المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي دفعت باتجاه التعجيل بإنجاز هذا الاستحقاق”.

وتابع “نشكر قادة الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى على الجهود المشتركة الداعية لإنجاز هذا الملف، ونخص هنا بالذكر الرئيس النيجري محمد أبوعزوم وفريقه السياسي الرفيع المتابع لهذا الملف، ونود هنا التأكيد علي ضرورة وأهمية سرعة الإفراج عن باقي السجناء السياسيين نظرا للظروف الإنسانية التي يعانونها هم وعائلاتهم، والظروف الصحية الخطيرة التي يمرون بها، ودفعا للمصالحة السياسية بين أبناء الوطن وحجر أساس للنهوض به واسترجاع عزته وكرامته”.