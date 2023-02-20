أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية بمنطقة بوهديمة .

وبحسب الجهاز، توفرت معلومات مصدرية مفادها عن وجود مصنع لتصنيع الخمور المحلية داخل أحد المنازل سكنية بمنطقة بوهديمة وتم تكليف أعضاء التحريات بفتح محضر جمع أستدالال وتأكيد صحة المعلومات.

وتم تأكيد صحة المعلومات والتعرف على صاحب المصنع وهو من ذوي السوابق بالإتجار بالمواد المسكره والمواد المخدرة وتم العثور على مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية نوع قرابة حيث بلغت الكمية المظبوطة حوالي (8000) لتر من الخمور محلية الصنع .

وتم أتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وأخطار النيابة العامة.