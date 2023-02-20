الاتحاد الافريقي يجدد تمسكه بعقد مؤتمر مصالحة ليبية بمشاركة كل الأطراف

جدد الاتحاد الأفريقي في ختام قمته السادسة والثلاثين، تأكيده على تنظيم مؤتمر جامع للمصالحة في ليبيا، برعاية رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

واشترط الاتحاد الافريقي أن يعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في ليبيا، أن يكون شاملا لكل الأطراف الليبية دون إقصاء وفي أقرب وقت ممكن، ليمثل تمهيدا حقيقيا للانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا.

وقال وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود غاكوسو، في تصريحات إعلامية عقب القمة الأفريقية السادسة والثلاثين التي أختتمت أعمالها أمس الأحد، يجب أن يجتمع الاتحاد الأفريقي مع المجلس الرئاسي لتشكيل اللجنة التحضيرية وتحديد موعد المؤتمر، الذي يجب أن تحضره وتشارك فيه كل الأطراف الليبية.