مجلس الدولة يعقد جلسة لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري المحال إليه من قبل البرلمان

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يعقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، جلسة لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري المحال إليه من قبل مجلس النواب.

كما سيستكمل المجلس مناقشة خارطة الطريق وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لحين إجراء الانتخابات.

وكان المجلس قد علّق جلسته أمس على أن تستأنف اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

في غضون ذلك انطلقت، اليوم الإثنين في بنغازي، جلسة رسمية لمجلس النواب في بنغازي. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بيلحق، إن الجلسة تعقد برئاسة النائب الأول، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني، عبدالهادي الصغير.

وفي 07 فبراير الجاري أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين.

وقال بليحق، إن المجلس أقر التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي يعد أساس للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وفي 15 فبراير، أكد بليحق، إحالة المجلس مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح بليحق، أن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره من قبل مجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النواب إلى أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.