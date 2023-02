ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأحد في مكتبه بطرابلس أعضاء شبكة تواصل الأحزاب والمتكونة من أحزاب الجبهة الوطنية، والعدالة والبناء، وتجمع تكنوقراط ليبيا، والتغيير، وليبيا النماء، والعمل الوطني، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي رؤية الرئاسي بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي في البلاد للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

بدورهم، أكد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

من جهته، شدد المنفي على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

Shares

The post المنفي يشدد على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية