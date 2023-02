عائلة “المريمي”: الجلسة المقبلة دون فريق دفاع وحالة “بوعجيلة” الصحية متدهورة

قالت عائلة المتهم في قضية لوكربي “بوعجيلة المريمي” إن فريق الدفاع المكلف باستلام القضية لن يتمكن من حضور الجلسة المقبلة لعدم تأمين أتعاب الفريق والمقدرة بمليون دولار أمريكي، بحسب أحد أفراد العائلة.

وأضافت العائلة في تصريح للأحرار، أن المحامية المكلفة من القضاء الأمريكي في القضية ستكون حاضرة في جلسة الـ 23 من الشهر الجاري للاستماع والدفع ببرائته.

وأشارت العائلة إلى أن حالته الصحية تتطلب أحيانا التدخل الطبي والذهاب إلى المستشفى والعودة إلى السجن حال استقراراها، مؤكدين تواصلهم معه عبر تقنية الفيديو قبل يومين للاطمئنان عليه، بحسب أحد أفراد أسرته.

وقالت المحامية الفيدرالية نقلا عن صحيفة “واشنطن بوست” إنها ستتقدم بدعوى ببراءة “بوعجيلة”، مشيرة إلى احتمالية أن يواجه تهمتان بما في ذلك تدمير طائرة، ويعاقب عليهما بالسجن المؤبد عند إدانته، بحسب الصحيفة.

