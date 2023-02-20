هل تورط بروفيسور إسرائيلي في تهريب أسلحة إلى ليبيا؟

اعتقلت السلطات الأمنية في قبرص بروفيسورا إسرائيليا في مطارها الدولي بعد أن أصدر “إنتربول” مذكرة توقيف بحقه للاشتباه في تهريب أسلحة إلى ليبيا والصين.

واعتقلت الشرطة القبرصية، الخميس الماضي، البروفيسور الإسرائيلي غال لوفت (56 عاما)، المتخصص في الأمن والطاقة والذي يعمل رئيسا لمعهد أبحاث تحليل الأمن العالمي في واشنطن، في مطار لارنكا الدولي بينما كان يخطط للعودة إلى إسرائيل.

وفق جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الأحد، فإن مذكرة التوقيف صادرة بناء على طلب من الولايات المتحدة، تنص على أنه مطلوب بتهم تتعلق بتصدير أسلحة إلى ليبيا والصين،

ونقلت يديعوت أحرونوت عن البروفيسور الإسرائيلي على حسابه بتويتر قوله: “بعد طلب تسليم بدوافع سياسية من الولايات المتحدة، والتي تدعي أنني تاجر أسلحة.. لم أكن أبدا تاجر أسلحة. تحاول وزارة العدل (الأمريكية) دفني لحماية جو وهانتر بايدن. هل عليّ تسمية أسماء؟” في إشارة إلى تورط هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي في قضايا فساد.

ويزعم محامي البروفيسور الإسرائيلي مردخاي تسيبين أن الاعتقال محاولة أميركية لإسكاته، بعدما كشف معلومات قدمها في العام 2019 في قضية الفساد المزعوم التي تورط فيها هانتر بايدن.

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زسبق أن خضع هانتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية “بوريسما”، لتحقيقات فدرالية منذ العام 2018، تتعلق بكيفية استخدامه النفوذ السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى.