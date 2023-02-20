فريق الإنقاذ الليبي يُنهي مهامه داخل مناطق تركيا المنكوبة

أخبار ليبيا 24

أنهى فريق الإنقاذ الليبي مهامه داخل مناطق تركيا المنكوبة، بعد مشاركته في عمليات الإنقاذ والإغاثة بمدن الجنوب التركي التي تعرضت إلى زلزال عنيف مطلع فبراير الجاري.

وقالت السفارة الليبية في تركيا في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إن البعثة الدبلوماسية الليبية في تركيا كانت في وداع فريق الإنقاذ الليبي.

وأشارت السفارة إلى أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية وصلت صباح هذا اليوم إلى مطار أضنة التركي للعودة بالفريق إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي.

وفي آخر إحصائية نشرتها منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة قام الفريق بانتشال 53 جثة من تحت الأنقاض، وإنقاذ 27 شخص بينهم أطفال.

كما قدم الفريق الخدمات الطبية لـ 400 حالة مصابة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة، وإجراء 39 عملية بين متوسطة وصغرى وولادة قيصرية.