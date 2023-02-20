الصافي: الإنجاز الذي توج وظفر به مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة هو انجاز التعديل الدستوري الثالث عشر

أوضح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أن الإنجاز الذي توج وظفر به مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة هو انجاز التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيراً إلى أن القاعدة الدستورية هي التي تنظم العملية الانتخابية المقبلة.

الصافي، وفي تصريحات تلفزيونية، أكد أن الانتخابات البرلمانية ستقسم لغرفتين تحت مسمى “مجلس الامة” الذي يتكون من مجلسي النواب والشيوخ والانتخابات الرئاسية.

وأكد الصافي، بأن البيان الختامي في القاهرة دعا لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة لاستئناف نشاطها وعملها، وأن مجلس النواب اقر ما عليه من القاعدة الدستورية، منوهاً بأن مسألة التوافق جاءت نتيجة الامر الواقع ونتيجة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية ستحال للاستفتاء الشعبي.