رئيس الاتحاد الإفريقي: سنسخر الجهود لضمان نجاح المصالحة الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2023

أكد رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن الاتحاد الإفريقي سيسخر جهوده لخدمة ليبيا وشعبها لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن رئيس الاتحاد الإفريقي أعرب عن استعداده لدعم عمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة سعيا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وهنأ اللافي رئيس جزر القمر لتوليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع رؤساء الدول على هامش القمة الافريقية.