الاتحاد الأفريقي ينظم مؤتمر للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا

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قال، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إن الاتحاد الأفريقي سينظم مؤتمرًا للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا.

وأضاف فكي، في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت اليومين الماضيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المصالحة عُقد مؤخرا في العاصمة طرابلس.

وقال للصحفيين، إنه تم الالتقاء بمختلف الأطراف ونعمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني.

وأوضح أن المؤتمر سيُعقد برئاسة لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.