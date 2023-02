دومة: نتمنى أن يعزز الإفراج عن عبد الله منصور طريق المصالحة الوطنية في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن عبد الله منصور حُكم براءة في فبراير 2020 من محكمة استئناف طرابلس وقد تأخر الحكم في تطبيقه ثلاث سنوات.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعرب عن تمنيه بأن يعزز الإفراج عن منصور طريق المصالحة الوطنية في ليبيا بتطبيق العدل على الجميع.

وختم دومة: “بصفتي أحد نواب الشعب الليبي، فإنني أشكر حكومة الوحدة الوطنية وكل من ساهم في الإفراج عن عبد الله منصور”.

