مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا تبحث أهمية وجود مالية شفافة وخاضعة للمساءلة

أخبار ليبيا 24

بحثت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي ترأس الاجتماع، تناول اجتماع أمس الأحد، أهمية وجود إدارة مالية عامة وشفافة لليبيا تخضع للمساءلة.

وقال باتيلي اليوم الاثنين: “ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم”.

وأضاف باتيلي: “وكخطوات تالية نجمت عن الاجتماع، اتفقت مع الرؤساء المشاركين للمجموعة على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي”.

شاركتُ يوم أمس في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بمعية جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ناقشنا أهمية وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا وأن تكون خاضعة للمساءلة. كما تم مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي. pic.twitter.com/0jKL8nH5gH — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 20, 2023