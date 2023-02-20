الحكومة تشرع في صيانة مستشفى علي الرويعي التخصصي للأمراض النفسية والعصبية والمؤثرات العقلية

بدأت الحكومة عن طريق وَزارة الصحة أعمال الصيانة والتطوير بمستشفى المرحوم الدكتور علي الرويعي التخصصي للأمراض النفسية والعصبية والمؤثرات العقلية، حيث تأتي أعمال الصيانة تنفيذًا لخطة الحكومة و الوزارة التي أعلن عنها سابقًا وزير الصحة عثمان عبدالجليل الرامية لاستعادة تعافي القطاع الصحي العام بتجهيز المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها لترتقي لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.

وأكد مدير عام المستشفى حسن العمامي أن الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع قد باشرت أعمالها المتمثلة في صيانه قسم النساء بالمستشفى ومصحة الإرادة لعلاج الإدمان.

مدير عام المستشفى بيّن أن أعمال الصيانة والعمرة تشمل أيضًا تأثيث مصحة الإرادة بعد صيانتها، وتوفير سيارة إسعاف، وتوريد احتياج المستشفى الدوائي بالكامل.