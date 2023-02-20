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انتهاء مهمة الفريق الليبي للإنقاذ في تركيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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انتهت مهمة الفريق الليبي للإنقاذ جنوبي تركيا بعد حوالي 12 يومًا من عمليات البحث والإنقاذ المتواصل، وفق ما نقلته القنصلية العامة الليبية اسطنبول عن المكتب الإعلامي بالبعثة الليبية بتركيا.

 وقال المكتب، إن موعد وصول الفريق إلى أرض ليبيا سيكون مساء اليوم الإثنين.

وأضاف المكتب، أن فريقا من السفارة الليبية والقنصلية العامة الليبية اسطنبول كانوا في توديع فريق الإنقاذ الليبي في مدينة أضنة التركية، وذلك عقب إشادة رسمية تركية وشعبية بأداء الفريق، الذي ساهم في إنقاذ أرواح من تحت الأنقاض وانتشال عدد من الجثث.

وكانت حكومة الوحدة قد أرسلت طواقم إنقاذ وإسعاف وكوادر طبية مكونة من 96 شخصا وطاقم من الهلال الأحمر الليبي من 25 شخصا لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال في تركيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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