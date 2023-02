المسلاتي: الوقود ومشتقاته متوفر بمستودعات شركة البريقة كافة

ليبيا – طمأن مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي المواطنين بأن الوقود ومشتقاته متوافر بكافة مستودعات الشركة.

المسلاتي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن عمليات التزويد لشركات التوزيع من مستودعات الشركة تسير بشكل طبيعي وانسيابي.

وأكد أن حركة النواقل النفطية على كامل الساحل الليبي مستمرة بوتيرة اعتيادية.

المسلاتي لفت إلى أنه يُمكن الاطلاع على عمليات تزويد شركات التوزيع بشكل دوري عن طريق الموقع الرسمي لشركة البريقة لتسويق النفط.

