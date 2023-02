أعلنت البعثة الليبية بتركيا انتهاء مهمة الفريق الليبي للإنقاذ جنوبي تركيا رسميا بعد حوالي 12 يوما من عمليات البحث والإنقاذ المتواصل والعودة إلى ليبيا اليوم.

وأوضحت البعثة أن فريقا من السفارة الليبية والقنصلية العامة في تركيا كان في حاضرا لتوديع فريق الإنقاذ الليبي في مدينة أضنة التركية، والذي أشاد المسؤولون الأتراك بعملهم الذي ساهم في إنقاذ أرواح من تحت الأنقاض وانتشال عدد من الجثث.

وكانت فرق من هيئة السلامة الوطنية ومركز الطب والدعم الميداني وجهاز المباحث الجنائية “وحدة كلاب الأثر” إلى جانب الطب العسكري ومتطوعين من مفوضية الكشافة قد توجهوا إلى جنوبي تركيا حيث الولايات المتضررة من الزلزال للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ واكتشاف المدنيين من تحت الأنقاض.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post رسميا.. انتهاء مهمة الفريق الليبي للإنقاذ في تركيا وإشادة شعبية ورسمية بجهودهم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار