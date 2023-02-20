القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة يناقش تفعيل الاتفاقيات التجارية مع مصر

التقى القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، محمد عبد العالي مصباح، بمكتبه أمس الأحد، إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الإقتصادية “الليبية – المصرية” المشتركة.

وبحسب بيان السفارة الليبية في القاهرة، فإن اللقاء يأتي لأهمية التبادل التجاري بين ليبيا ومصر، وفي ظل السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات،

ولفتت السفارة الليبية، إلى أن اللقاء حضره محمد قليصة مساعد الملحق التجاري بالسفارة .

وتم مناقشة عدد من المسائل الخاصة بآلية العمل ودور السفارة في دعم الجوانب الاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى ضرورة الأخذ بالالتزام القانوني والفني في إصدار الإفادات الخاصة كشهادات المنشأ والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والمعتمدة من الدولتين.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين؛ لتسهيل مرور المواطنين والبضائع عبر المنافذ .