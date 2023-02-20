الدبيبة: أدعو الله أن يمكنني من التفريج عن كل مظلوم ومقهور

أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن هناك الكثير من المظلومين في السجون من كل مناطق ليبيا، داعيا الله أن يمكنه من التفريج عن كل مظلوم ومقهور.

وقال الدبيبة خلال إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء: “التركة كبيرة جدًا، لكن عزم الرجال أقوى بعون الله، وفخورون بخدمة أبناء شعبنا في كافة المجالات وعلى جميع المستويات، ويزداد فخرنا عند تطوير وإعادة بناء بعض المؤسسات ذات الطبيعة الحيوية”.

وأضاف “تحقيق العدل يتطلب شجاعة القيادة السياسية، ولن أتراجع لحظة عن التعاون مع السلطات القضائية في إرساء قيم العدل، فبلادنا تشهد مرحلة تاريخية تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية الصادقة، والسلطة القضائية، هي حصن الليبيين المنيع ضد محاولات الهدم والتآمر لإسقاط الدولة الليبية ومؤسساتها”.

وتابع “سنبذل المزيد من الجهد لاستعادة سلطة الدولة وتطوير آليات عملها، وتقوية أدواتها الأمنية والعسكرية والضبطية والرقابية والقضائية والعلمية، فالحفاظ على هذه المؤسسة القضائية يُعطينا الأمل في مساعدة السلطة التنفيذية على بسط الأمن واستعادة هيبة الدولة وحماية المواطن وحقوقه، وعلى أعضاء السلطة القضائية الاستمرار في الحيادية والانحياز فقط لقيم العدالة والقانون، وأن يكونوا قبلة كل الليبيين المظلومين”.