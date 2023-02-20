حكومة باشاغا تبحث مع الأردن التدريب في التخصصات النادرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2023

زار عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الأردن للقاء مدراء الشركات الكبرى في مجال التدريب والأستشارات.

وتأتي الزيارة التي تستمر خمسة أيام استكمالا لزيارته السابقة إلى الأردن من أجل تدريب الباحثين عن العمل في التخصصات النادرة والغير متوفرة محليا والتي من شأنها أن توفر فرص عمل حقيقية وملائمة للباحثين عن العمل.

وتبحث الزيارة تدريب مدراء مكاتب العمل والتأهيل وموظفي الوزارة كل في مجال تخصصه التدريب الأمثل من أجل تحقيق معدلات إنتاجية أكبر من خلال دعم وتطوير الموارد البشرية.

وتأتي الزيارة في إطار سعي وزارة العمل للرفع من كفاءة موظفيها وخلق فرص عمل ملائمة للشباب الباحثين عن العمل من الجنسين ووضع رؤية واستراتيجية واضحة المعالم للوزارة