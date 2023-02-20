الحكومة الليبية تشرع في صيانة مستشفى “الرويعي” للأمراض النفسية ببنغازي

العنوان-طرابلس

أعلنت الحكومة الليبية عن شروعها في أعمال صيانة مستشفى المرحوم الدكتور علي الرويعي التخصصي للأمراض النفسية والعصبية والمؤثرات العقلية في بنغازي.

وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أعمال الصيانة تجرى عن طريق وَزارة الصحة، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة تأتي تنفيذًا لخطة الحكومة و الوزارة التي أعلن عنها سابقًا وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، الرامية لاستعادة تعافي القطاع الصحي العام بتجهيز المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها لترتقي لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور حسن العمامي: أن “الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع قد باشرت أعمالها المتمثلة في صيانه قسم النساء بالمستشفى ومصحة الإرادة لعلاج الإدمان”.

وبيّن العمامي أن أعمال الصيانة والعمرة تشمل تأثيث مصحة الإرادة بعد صيانتها، وتوفير سيارة إسعاف، وتوريد احتياج المستشفى الدوائي بالكامل.

الجدير بالذكر ان اعمال صيانة مستشفى المرحوم الدكتور علي الرويعى قد جاءت استجابة لمطالب إدارة المستشفى نتيجة لتهالكه وعدم إمكانية تقديم الخدمات به.