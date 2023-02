ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن طرح رئيس البرلمان عقيلة صالح لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة جديدة فكرة جيدة ومقبولة الآن، وذلك لأن هناك قناعة راسخة لدى أغلب الأطراف المحلية والدولية أنه لن تجرى الانتخابات إلا في ظل حكومة واحدة تسيطر على كافة ربوع الوطن.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أوضح أن آلية الوصول لسلطة تنفيذية جديدة قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي هي محل النقاش الآن محليًا ودوليًا.

Shares

The post قزيط: مقترح عقيلة صالح حول تشكيل حكومة موحدة فكرة جيدة ومقبولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية