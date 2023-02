في موسم الهجرة غير الشرعية.. الهلال الأحمر يطالب بتوفير الإمكانيات للحد من تكدس جثامين المهاجرين

دعت جمعية الهلال الأحمر الليبي، الجهات المختصة إلى توفير الدعم اللازم لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في عموم البلاد.

وأرجع الهلال الأحمر في مؤتمر صحفي من مدينة الخمس، أسباب عدم احتواء ظاهرة الهجرة إلى عدم توفر الإمكانيات ووجود المركبات التي تقل الجثث وامتلاء الثلاجات بجثث المهاجرين خاصة في مدينة الخمس، مناشدين الجهات المعنية إلى النظر في تلك المتطلبات وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع في نطاق المدينة عامة وفي البلاد خاصة.

وطالب البيان عميد بلدية الخمس والجهات المسؤولة؛ تخصيص قطعة أرض في المدينة لدفن المهاجرين لتكدسهم داخل ثلاجات الموتى وعدم قبول المستشفيات الأخرى لها.

وعن مكافحة الهجرة بمدينة الخمس؛ كشف المسؤول الأمني بالمدينة عن عدم وجود مكتب لمكافحة الهجرة، إلى جانب ضعف الإمكانيات للأجهزة الأمنية للحد من مستوى الهجرة عبر السواحل، مشيرا إلى انعدام الإمكانيات أيضا لإدارة مباحث الجوازات والمباحث الجنائية لحصر العمالة الوافدة إلى البلاد.

وعن دور المنظمات الأوروبية في احتواء الملف؛ أكد الهلال الأحمر عدم تواصل أي منظمة أوربية معهم، لافتا إلى معاناة فروع الهلال من قلة مراكب إنقاذ المهاجرين وانتشال الجثث التي يلفظها البحر على شواطئ البلاد والتي كان آخرها 4 جثث من على شواطيء منطقة قصر الأخيار.

