ليبيا.. مدير أمن الخمس: لدينا تكدس في جثث المهاجرين منذ سنتين ولا نجد “مقبرة” لدفنها

قال مدير أمن الخمس، عميد مفتاح امحمد حيدر، إن المدينة تواجه مشكلة تتمثل في تكدس جثث المهاجرين في ثلاجات الموتى، مشيرًا إلى الحاجة لتخصيص قطعة أرض كمقبرة لها.

وجاء ذلك في حديثه خلال مؤتمر صحفي للهلال الأحمر حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والذي يسلط الضوء على معاناة الخمس مع الظاهرة.

وأشار حيدر إلى وجود جثث منذ نحو سنتين في ثلاجة الموتى، حيث لا توجد مقبرة لدفنها، داعياً إلى افتتاح فرع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة للتعامل مع الظاهرة المتفاقمة.

ولفت إلى أن الخمس بها وافدون كثيرون يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، ليس معهم أي أوراق ثبوتية.

ودعا الهلال الأحمر فرع الخمس الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه الخمس وليبيا بصفة عامة، ومساعدة جهوده الإنسانية في انتشال جثث المهاجرين.

وأشار الفرع، في بيان خلال المؤتمر، إلى الحاجة لتخصيص مقبرة بالمدينة للجثث، وأيضا توفير الدعم في عمليات انتشال الجثث وتوفير سيارات لنقلها ودفنها.