عقب وساطته في إطلاق عبدالله منصور.. المنفي يجتمع مع لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له إن وفد اللجنة “شكر المنفي على مساهمته وموقفه ودوره الرئيسي في الإفراج عن السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاما بالإفراج ولم تُنفذ، ومنهم المواطن عبدالله منصور السليماني”.

وأعلن المنفي أمس الأحد وساطته في إطلاق عبدالله منصور أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، وذلك ضمن مساعي المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية.