عائلة المريمي: نجمع التبرعات لدفع مليون دولار ليتولى مكتب المحاماة الدفاع عنه

قال الناطق باسم عائلة أبو عجيلة مسعود وابن شقيقه، عبد المنعم المريمي إنه تحدث مع عمه بمكالمة فيديو الخميس الماضي، من سجنه في فرجينيا.

وأكد عبد المنعم في تصريحات صحفية أن حالة عمه أبو النفسية والصحية متدهورة؛ وأخبرهم أنه عانى المدة الماضية من أزمة صحية نُقل على أساسها إلى المصحة.

وأضاف الناطق باسم العائلة: “تم توجيه ثلاث تهم من قبل المحكمة الفيدرالية إلى عمي بوعجيلة؛ وقد نفى التهم الموجهة إليه وتم تحديد موعد جلسة الاستماع القادمة بتاريخ 23 فبراير الحالي”.

وختم عبد المنعم: “ما زلنا نعمل على جمع التبرعات لدفع مليون دولار لمكتب المحاماة حتى يتولى الفريق مهمة الدفاع عنه”.