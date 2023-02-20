تونس تجدد حرصها على دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، حرص رئيس بلاده قيس سعيد على دعم مسار التسوية السياسية والمصالحة بليبيا، وذلك خلال لقائه بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على هامش أشغال القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

وأضاف عمار، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم الاثنين، أن الدعم التونسي يكون في إطار حل ليبي-ليبي يرتكز على الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحدة ومستقرة.

كما تناول اللقاء واقع علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والاقتصادية ومجال الطاقة.

من جانبه، دعا اللافي إلى دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ومزيد التنسيق والتشاور بخصوص مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.