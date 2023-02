ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي التسريبات التي خرجت من أمريكا بتخطي السلطة التشريعية، تبقى مجرد وسيلة لحث مجلسي النواب والدولة على التوافق.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قال: “أما اجتماعات المتأسلمين فهي مجرد أوهام لن تطغى على رغبة الشعب في انتخابات رئيسية وبرلمانية”.

