لليوم الثاني على التوالي.. “الأعلى للدولة” يعلق جلسته المخصصة لمناقشة التعديل الدستوري الـ13

أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة “نعيمة الحامي”؛ تعليق جلسة اليوم المخصصة لمناقشة التعديل الدستوري الـ13 إلى الثلاثاء.

وأضافت الحامي في تصريح للأحرار، أنه اتفق على تشكيل لجنة للنظر فى التعديلات وتضمينها في التعديل الدستوري وغدا تستكمل الجلسة بالتصويت عليه.

بدورها قالت عضو مجلس الدولة “أمينة المحجوب” إن بعض الأعضاء متحفظون على بعض النقاط التي جاءت في التعديل الدستوري الـ13 المحال من مجلس النواب.

ورأت المحجوب في تصريح للأحرار، أن تعديل بعض النقاط من قبل مجلس النواب في التعديل الـ13 لا يعني قبول الأعضاء به، مشيرة إلى أن ما اعتبره المجلس نقاطا غير جوهرية هي مهمة للأعلى للدولة وتعد محل نقاش.

وأبدت المحجوب اعتراضها على مسألة إعطاء رئيس الدولة صلاحيات مطلقة في التعديل، وهو ما يسقط عمل مجلس الأمة، على حد تعبيرها.

وأضافت المحجوب أن مجلس الأمة هو المسؤول عن مراقبة عمل الحكومة والمصادقة على الميزانية وليس رئيس الدولة، وهذا الخلاف مع رئيس المجلس “خالد المشري” فيما يتعلق بالتعديل المحال ونقاطه، بحسب قولها.

من جهته أكد عضو المجلس “السنوسي القمي” للأحرار، وجود انقسام بين أعضاء بالمجلس بين مؤيد ورافض للتعديل المصاغ من مجلس النواب جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن المجلس في صدد تجهيز صياغة وفق رؤيته وإحالتها إلى مجلس النواب للنظر فيها.

وتابع “القمي” أن المجلس طالب بتضمين كافة الملاحظات في التعديل وسيتم التصويت عليه في جلسة الغد بعد تقديم اللجنة المشكلة للتعديل بعد إضافة التعديلات على نصوصه.

المصدر: ليبيا الأحرار

