رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن أعضاء اللجنة قدموا الشكر والتقدير للمنفي، لمساهمته وموقفه ودوره الرئيسي في الإفراج عن السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم تنفذ، ومنهم المواطن عبدالله منصور السليماني.

وكانت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، أطلقت أمس الأحد، سراح عن أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام الليبي السابق، عبدالله منصور، وذلك بعد احتجازه لأكثر من 9 سنوات قضاها في السجن.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبدالله منصور عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة، عادل جمعة، والسفير السابق ومبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي عبدالمجيد سيف النصر.

