خلال لقائه اللافي.. رئيس جزر القمر يؤكد دعم المصالحة في ليبيا  

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس جزر القمر- رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، دعم بلاده لكل ما يساعد على استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة فيها وعمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس الأحد، على هامش القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا.

وبحسب بيان الرئاسي، عبر رئيس جزر القمر عن استعداده لدعم عمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة سعيا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد غزالي أن الاتحاد الافريقي سيسخر جهوده لخدمة ليبيا وشعبها لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وهنأ اللافي الرئيس غزالي، لتوليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.