باتيلي: اتفقتُ مع “المجموعة الاقتصادية” على دعم جهود تحسين الإيرادات الليبية

حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، عقب مشاركته في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا، الليبيين على الوثوق بقادتهم في إدارة ثروات البلاد.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” شاركتُ يوم أمس في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بمعية جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف:” ناقشنا أهمية وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا وأن تكون خاضعة للمساءلة، كما تم مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع:” ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم، وكخطوات تالية نجمت عن الاجتماع”.

واستطرد:” اتفقتُ مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي”.