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الحامي: تشكيل لجنة للنظر فى التعديل الدستوري الـ13

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي إنه تم تعليق جلسة اليوم المخصصة لمناقشة التعديل الدستوري الـ13 إلى الغد.

أضافت الحامي في تصريحات صحفية: “اتفقنا على تشكيل لجنة للنظر فى التعديلات وتضمينها في التعديل الدستوري وغدا تستكمل الجلسة بالتصويت”.

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صحيفة الساعة 24

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