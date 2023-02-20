الحامي: تشكيل لجنة للنظر فى التعديل الدستوري الـ13

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي إنه تم تعليق جلسة اليوم المخصصة لمناقشة التعديل الدستوري الـ13 إلى الغد.

أضافت الحامي في تصريحات صحفية: “اتفقنا على تشكيل لجنة للنظر فى التعديلات وتضمينها في التعديل الدستوري وغدا تستكمل الجلسة بالتصويت”.