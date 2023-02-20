السفارة الأمريكية تدعو إلى استخدام عائدات ليبيا الكبيرة لصالح كل الشعب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2023

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا إلى استخدام عائدات البلاد الكبيرة لصالح كل الشعب الليبي.

وأضافت سفارة الولايات المتحدة في تغريدة لها بموقع “تويتر” تعليقا على انعقاد مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بالقول إن مزيدا من الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد.

وأعادت سفارة الولايات المتحدة نشر تغريدة للمبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن مشاركته في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بمعية مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبين باتيلي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس الأحد مناقشة أهمية وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا وأن تكون خاضعة للمساءلة. كما تم مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.