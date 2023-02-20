إيطاليا تسلم أمن السواحل في ليبيا زورقين جديدين

العنوان-طرابلس

سلمت إيطاليا زورقين بحريين إلى الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وفق وكالة “نوفا” للأنباء.

وقالت “نوفا” إن مراسم التسليم جرت أمس الأحد بحوض ميناء طرابلس في ليبيا، بحضور كل من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، وممثلين عن السفارة الإيطالية في طرابلس.

وذكرت الوكالة أن الزورقين بطول تسعة أمتار، ومجهزين بكابينات ومحركين من طراز مركوري بقوة 350 حصانا.

والزورقان جزء من برنامج تسليم ليبيا ستة زوارق ممولة في إطار البرنامج الأوروبي “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا” الذي تديره وزارة الداخلية الإيطالية.