عمران عن مقترح تشكيل حكومة موحدة: محاولات لخلخلة أي قرارات دولية قد تتخذ بخصوص الوضع الليبي

ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن كل مقترحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تدل بوضوح على السعي الحثيث لزج مجلسي النواب والدولة “فاقدي الشرعية” في كل الحلول المقترحة ضمانًا لاستمرارهما.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، حول مقترح عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة، أضافت: “المجلسان يعلمان جيدًا أن كل هذه المقترحات هي ذر رماد في العيون، وهي بمثابة محاولات لخلخلة أي قرارات دولية قد تتخذ بخصوص الوضع الليبي، ومحاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك مساعي للخروج من الأزمة، لكن الحقيقة هي كسب المزيد من الوقت وإضافة تعقيدات جديدة للمشهد وعلى رأسها مسألة الحكومة”.

