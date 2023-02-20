خلال لقائه اللافي.. رئيس جنوب أفريقيا يؤكد دعم المصالحة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، دعم بلاده لكل ما يساعد على استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة فيها وعمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس الأحد، على هامش القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، أشاد اللافي “بالتجربة التي تملكها جنوب أفريقيا في إخبار الحقيقة وتحقيق المصالحة وإمكانية أن تستفيد ليبيا من هذه التجارب”.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في عدد من الملفات بينها مسار المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي.