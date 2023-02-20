فريق الإنقاذ الليبي يعود من تركيا بعد انتهاء مهمته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2023

عاد فريق الإنقاذ الليبي المكلف بمساعدة فرق الإنقاذ في تركيا بعد انتهاء مهمتهم في البحث عن ناجين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وبينت منصة “حكومتنا” التبعة لحكومة الوحدة الوطنية أن فريق الإنقاذ الليبي مؤلف من أجهزة طب الطوارئ والدعم والطب العسكري والمباحث الجنائية وهيئة السلامة المدنية وجهاز تطوير الخدمات العلاجية.

وكان في استقبال الفريق وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، والسفير التركي كنعان يلمز ومسؤولين آخرين.