التويجر: المجتمع الدولي والأطراف ذات المصلحة المباشرة في ليبيا تود تشكيل حكومة موحدة

ليبيا – قال نائب رئيس حزب العمل الوطني الليبي عيسى التويجر إن المجتمع الدولي ومعظم الأطراف ذات المصلحة المباشرة في ليبيا تود تشكيل حكومة موحدة محايدة توحد المؤسسات وتتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتدعم إجراء الانتخابات.

التويجر أشار في تصريحات لموقع “عربي 21” إلى أن حكومة فتحي باشاآغا المدعومة من البرلمان لن تمانع ذلك شريطة إزاحة عبد الحميد الدبيبة وحكومته المتشبثة بالبقاء والساعية لاستمالة بعض الأطراف لدعمها في ذلك، وما أعلنه عقيلة صالح حول تشكيل حكومة جديدة قد يصب في هذا الاتجاه إذا حظي بموافقة مجلس الدولة.

وتابع التويجر: “هذه الفكرة حال تمت لا تعني التخلي عن حكومة باشاآغا بقدر ما هو اتفاق معها، كون كلتا الحكومتين لا تسيطر على كل ليبيا، ولا يمكن لأيهما تحقيق الوحدة التي تنشدها الأطراف المحلية والدولية”.

