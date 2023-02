اكتشاف مقبرة جديدة بطريق “سالم بن علي” في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اكتشاف مقبرة جديدة بطريق سالم بن علي، في مدينة ترهونة؛ موضحة أن عمليات انتشال الجثث ستبدأ غدا الثلاثاء.

وكانت الهيئة قد أعلنت المدة الماضية انتشال 3 جثث مجهولة الهوية من ذات الموقع، مشيرة إلى أنها تعمل على بلاغات أخرى وردتها من مواطنين بشأن عدد من المفقودين.

وقال عضو رابطة أهالي الضحايا بترهونة عبدالحكيم أبونعامة إن اكتشاف المقبرة تم عن طريق تحقيقات الجهات الأمنية مع المتورطين في قضايا المقابر الجماعية واعترافاتهم بها.

وأضاف أبونعامة في مداخلة مع الأحرار؛ أن عدد الجثث بالمقبرة المكتشفة ما يزال مجهولا إلى الآن، مؤكدا أنه سيتم العمل على معرفة العدد غدا صباحا.

كما أوضح أبونعامة أن الهيئة تعمل على بلاغات في مواقع أخرى منها مثلث الموت وطريق سوق الجمعة وأماكن أخرى، مبينا أن المواقع تحتاج لأجهزة خاصة وبتقنيات رفيعة المستوى حتى يتم التعامل مع المقابر بطريقة سليمة، وفق قوله.

وفي يناير الماضي أعلنت الهيئة العثور على مقبرة جماعية في مدينة ترهونة ضمن سلسلة مقابر تعمل على استخراج رفات منها في المدينة.

وتستمر فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في أخذ عينات العظام من الجثث مجهولة الهوية المنتشلة من المقابر الجماعية بترهونة لاستخلاص الحمض النووي منها.

وقد كشفت الهيئة خلال فبراير الجاري عن العمل على 16 جثة مجهولة الهوية في مستشفى طرابلس المركزي ليصل عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى ( 220 ) حالة تعرف.

المصدر: هيئة البحث والتعرف على المفقودين + قناة ليبيا الأحرار

