القطراني يبحث الإجراءات اللوجستية لانتخابات المجالس البلدية

الوطن / رصد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، حرص الحكومة الليبية على إجراء انتخابات مجالس البلدية، تطبيقًا لرؤيتها وأهدافها نحو ممارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية للمجالس البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، بحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، لبحث آخر الإجراءات والترتيبات اللوجستية التي اتُخذت للبدء بالعملية الانتخابية للمجالس البلدية في البلديات المعلن عنها من قبل اللجنة المركزية خلال الايام الماضية، ومدى جاهزية اللجنة لانطلاقها.