النائب العام : السلطة القضائية في عهد النظام السابق حققت نجاحات

قال النائب العام الصديق الصور، أن السلطة القضائية في عهد النظام السابق حققت العديد من النجاحات.

وأضاف الصور في تصريحات صحفية، أن المعهد العالي للقضاء كان له أثر فعال في كل النجاحات التي حققتها السلطة القضائية عبر العقود الماضية .

وأوضح النائب العام، أن المعهد الآن سيركز على الدور التدريبي والبحثي مشيرًا الى أنهم سيقدمون الدعم الكامل له، ليقدم دوره المنشود بالعمل القضائي.

وقال الصور أن الجهد الحكومي بإعادة بناء وتطوير المعهد العالي للقضاء، سيؤدي للرفع من مستوى الأداء للسلطة القضائية، الذي سينعكس إيجابًا على سيادة القانون وتحقيق العدالة بالمجتمع.