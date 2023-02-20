تقرير فرنسي: ليبيا لا تزال ضحية للفوضى بسبب حكومة الدبيبة

ذكر موقع فرنسي في تقرير له، أن ليبيا لا تزال ضحية للفوضى، وتفتقر إلى البنية التحتية، ونتيجة لذلك يحتج البعض على قرار وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش بتمويل تركيا بقيمة 50 مليون دولار كمساعدة للبلاد بسبب الزلزال.

وقال إن ليبيا بحاجة إلى إعادة الإعمار، وحكومة الدبيبة تتجاهل النازحين وتتحدث عنهم بشكل عابر، دون تعويضهم أو تأمينهم بمساكن بعد، مشيراً إلى أن الليبيين كانوا يتوجهون للعلاج في تونس والأردن ومصر، لكن هذه المستشفيات ترفض الآن قبول الليبيين المصابين بأمراض خطيرة لعدم سداد الدولة مستحقات العلاج، المقدرة بملايين الدولارات.

وأضاف “يتهم بعض السياسيين في ليبيا الدبيبة وعائلته بالتصرف مثل المافيا وإنفاق أموال البلاد بما يتناسب مع مصالحهم كما تم اتهامه بأنه يمول حملة أردوغان الانتخابية”